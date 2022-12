Mode-Shooting Neusiedl am See als Kulisse für Pariser Mode-Magazin

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Das spanische Topmodel Jessica Arias Gonzalez wurde für ein Pariser Magazin von Fotograf Franz Steindl abgelichtet. Foto: Franz Steindl

Ö sterreichische Haute Couture wurde am Neusiedler See in Szene gesetzt - mit dem spanischen Topmodel Jessica Arias Gonzalez (Bild) sowie dem Horner Model Qendresa Bulliqi.