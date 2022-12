Modellrechner Corona-Prognose zeigt Stagnation über Feiertage

Situation in Spitälern und bei Fallzahlen dürfte konstant bleiben Foto: APA/AFP/Centers for Disease Control and Prevention

D ie Modellrechner des Covid-Prognosekonsortiums erwarten über den Jahreswechsel eine konstante Situation in den Krankenhäusern und bei den Neuinfektionen. Erfahrungsgemäß komme es im Vorfeld von Weihnachtsfeiertagen und Neujahr zu vermehrten Spitalsentlassungen, hieß es in dem Mittwochs-Update. Das sei jedoch bereits in die aktuelle Vorschau übernommen worden, weshalb der erwartete Belagsstand auf den Normalstationen in Wellen verläuft, aber insgesamt stagniert.