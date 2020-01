Ex-FPÖ-Chef Strache deutet DAÖ-Kandidatur an .

Der frühere, inzwischen aus der Partei ausgeschlossene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat am Donnerstagabend sein Antreten für die "Allianz für Österreich" bei der Wien-Wahl in Aussicht gestellt. Mit einer fixen Zusage wartete er bei seiner Rede beim DAÖ-Neujahrstreffen in den Sofiensälen jedoch noch nicht auf. Es müssten noch "Hausaufgaben" gemacht und Gespräche geführt werden, so Strache.