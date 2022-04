Mölltal Erneut Wolf in Kärnten zum Abschuss freigegeben

Der Wolf soll sich in Kärnten sogar an besideltes Gebiet heranwagen Foto: APA/AFP

I n Kärnten ist - nach vergangenem Herbst - erneut ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Getötet werden soll jenes Tier, das mehrere Schafe in der Gemeinde Stall im Mölltal (Bezirk Spittal an der Drau) gerissen haben soll, außerdem sei er mehrmals in Siedlungsnähe gesehen worden. Die Abschussgenehmigung gilt in einem Umkreis von zehn Kilometern um den Ort und bis 11. Mai - damit soll geregelt werden, dass auch tatsächlich der "Risikowolf" geschossen wird.