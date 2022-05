Formel-1 Monaco-Sieger Perez verlängert Vertrag bei Red Bull

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Nach Sieg in Monaco folgt Vertragsverlängerung für Perez Foto: APA/dpa

M onaco-Sieger Sergio Perez hat seinen Vertrag beim Formel-1-Team Red Bull um zwei Jahre bis Ende 2024 verlängert. Der Rennstall verkündete die Unterschrift des 32-jährigen Mexikaners am Dienstag, zwei Tage nach seinem Erfolg beim Grand Prix in Monte Carlo. Perez fährt seit vergangenem Jahr an der Seite von Weltmeister Max Verstappen. Nach sieben Rennen in dieser Saison belegt er in der WM-Gesamtwertung Rang drei hinter Verstappen und Ferrari-Pilot Charles Leclerc.