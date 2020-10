Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß .

In Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Autolenker aus Salzburg setzte laut Polizeibericht im Bereich der Autobahnunterführung auf die Überholspur über und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge prallte der Mann mit voller Wucht frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug einer afghanischen Familie.