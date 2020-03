Die Zahl der Infizierten kletterte auf 7.985. In Deutschland gibt es unterdessen die ersten beiden bestätigten Todesfälle wegen des Coronavirus.

Die Zahl der genesenen Coronavirus-Patienten in Italien wuchs auf 724. Die meisten Todesopfer seien über 70 Jahre alt, teilte der Zivilschutz mit. Italien hat wegen der Coronavirus-Epidemie drastische Maßnahmen ergriffen. Italien ist das in Europa am schwersten vom Ausbruch von SARS-CoV-2 betroffene Land. In allen 20 italienischen Regionen wurden bisher Infektionsfälle gemeldet.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte kündigte unterdessen an, die Absperrung weiter Regionen im Norden des Landes werde nicht die letzte Maßnahme gegen das Coronavirus sein. "Wir werden eine massive Schocktherapie anwenden", sagte er der Zeitung "La Repubblica". "Um aus dieser Krise herauszukommen, werden wir alle menschlichen und wirtschaftlichen Mittel aufbringen", kündigte Conte an.

440 Personen liegen in der schwer belasteten Region Lombardei auf der Intensivstation, das sind 41 mehr als am Sonntag. 1.248 Personen befinden sich in Heimquarantäne. Die Lombardei wurde am Sonntag zusammen mit anderen 15 norditalienischen Provinzen mit hoher Zahl an Coronavirus-Infizierten zur Sperrzone erklärt.

Ärzte in der Sperrzone beklagten unterdessen chaotische Zustände in den mit Coronavirus-Patienten überfüllten Krankenhäusern. "Wie in Kriegssituationen entscheidet man je nach Alter und Gesundheitslage über die Therapie", sagte der Anästhesist Christian Salaroli im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". Viele Kollegen würden unter dieser Situation leiden.

Die Schulen und Universitäten in Italien könnten über die von der Regierung vergangene Woche beschlossene Frist bis 15. März hinaus geschlossen bleiben. Die Regierung prüft eine Verlängerung der Maßnahme bis zum 3. April, berichteten italienische Medien. Nicht ausgeschlossen wird jedoch, dass die Schulen sogar erst nach den Osterferien Mitte April wieder öffnen.

Italiens Oppositionschef Matteo Salvini fordert eine Sperrzone für ganz Italien. "Wir müssen das Land schützen, indem wir die Notmaßnahmen der sogenannten roten Zonen auf die gesamte Nation ausweiten", erklärte der Chef der rechten Lega am Montag. Die Regierung in Rom, die Europäische Union und die Europäische Zentralbank (EZB) sollten umgehend handeln, um die wirtschaftlichen Schäden der Krise auszugleichen, so Salvini.

In Deutschland gibt es unterdessen die ersten Coronavirus-Toten. Es handle sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag mit. In Essen starb laut nordrhein-westfälischem Gesundheitsministerium eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden war. Zum zweiten Opfer in Deutschland lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland überschritt die Tausender-Marke. Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldete am Montag insgesamt 1.112 Infizierte, nachdem es am Sonntag noch 902 Fälle gewesen waren. In Köln wurde wegen eines mit dem Virus infizierten Soldaten ist eine Kaserne geschlossen.

In Slowenien, wo sich das Coronavirus am Montag auf 23 Fälle ausgebreitet hat, wurden zusätzliche Maßnahme zur Eindämmung der Infektion beschlossen. Ab Dienstag wird am Flughafen Ljubljana bei Anreisenden das Fieber gemessen, außerdem werden Maßnahmen für Kontrollen an den Grenzübergängen mit Italien vorbereitet, erklärte Gesundheitsminister Ales Sabeder am Montag.

Darüber hinaus wurden bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates die Einschränkungen für Veranstaltungen verschärft: sämtliche Hallenveranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern werden verboten. Dazu dürfen Sport- und andere Veranstaltungen im Freien mit über 500 Besuchern nur ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das gilt auch für die Skiflug-WM in Planica und die alpinen Herren-Skirennen in Kranjska Gora.

Tschechien hat laut Zeitungsbericht mit Kontrollen von Einreisenden an den Grenzen zu Österreich und Deutschland begonnen. Seit Montag um 7.00 Uhr messen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken an zehn ausgewählten Grenzübergängen stichprobenartig die Körpertemperatur. Unterstützt werden sie dabei von Polizei und Zoll.

Die irische Regierung sagte am Montag wegen der Coronavirus-Epidemie die Parade zum St. Patrick's Day in der Hauptstadt Dublin ab. Zuvor hatte bereits die zweitgrößte irische Stadt Cork die Parade abgesagt. St. Patrick ist Irlands Schutzheiliger. Die Iren feiern ihn am 17. März mit Paraden und Festen. Die Parade in Dublin lockte im vergangenen Jahr rund 500.000 Menschen an. In Irland wurden bisher 21 Fälle der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gezählt.

Der stark betroffene Iran ließ wegen des Coronavirus-Ausbruchs rund 70.000 Gefangene frei. Die Zahl der Infizierten im Iran stieg binnen 24 Stunden um 595 auf 7.161, die Zahl der Virus-Toten um 43 auf 237.

China und Südkorea meldeten unterdessen einen Rückgang der Neuinfektionen. Aus China außerhalb der Provinz Hubei, wo die Epidemie ausgebrochen war, wurden am Montag den zweiten Tag in Folge keine neuen Ansteckungen berichtet. Südkorea, das nach China am stärksten betroffene asiatische Land, meldete 165 neue Infektionen und damit die wenigsten seit elf Tagen sowie einen neuen Todesfall. Damit stieg die Zahl der Ansteckungen auf 7.478 und die der Toten auf 51.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht angesichts der stark wachsenden Zahl an Coronavirusfällen jetzt die Gefahr einer Pandemie. "Da das Coronavirus in so vielen Ländern angekommen ist, ist die Gefahr einer Pandemie sehr real geworden", sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf.

"Aber es wäre die erste Pandemie in der Geschichte, die kontrolliert werden kann", fügte er hinzu. Die Eindämmungsmaßnahmen zahlreicher Regierungen seien wichtig und richtig, um so viele Menschen wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen. "Es gibt viele Beispiele von Ländern, die gezeigt haben, dass die Maßnahmen helfen."

Es gibt keine offiziellen Kriterien der WHO, ab wann ein Krankheitsgeschehen als Pandemie einzuordnen ist. Landläufig wird darunter eine Krankheit verstanden, die sich unkontrolliert über Kontinente hinweg ausbreitet. "Ob wir jetzt von Pandemie reden oder nicht: Die Spielregel ist, dass man nie aufgeben darf", sagte Tedros.