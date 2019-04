Djokovic verlor im Viertelfinale gegen Medwedew .

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist am Freitag beim Masters-1000-Tennisturnier von Monte Carlo im Viertelfinale ausgeschieden. Der topgesetzte Serbe unterlag dem auf Position 10 eingestuften Daniil Medwedew in 2:21 Stunden 6:3,4:6,6:2. Der Russe verkürzte damit im Head-to-Head auf 1:3, im Halbfinale am Samstag trifft er auf den serbischen Dominic-Thiem-Bezwinger Dusan Lajovic.