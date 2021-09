Trainingsunfall von Sainz beim Ferrari-Heimspiel .

Carlos Sainz hat mit einem heftigen Unfall für eine Unterbrechung beim Freien Training am Samstag in Monza gesorgt. Der Spanier krachte mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Formel-1-Ferrari in die Streckenbegrenzung. Er hatte eingangs einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Frontflügel und Wagenspitze wurden komplett zerstört, Sainz selbst gab Entwarnung.