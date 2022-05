Mord und Suizid Mann tötete in Wien 87-jährige Mutter und sich selbst

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Heimhilfe fand beide Personen leblos mit Schussverletzungen auf Foto: APA/THEMENBILD

E in 57-Jähriger soll in einer Wohnung in Wien-Landstraße seine 87 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Eine Heimhilfe fand am Mittwochnachmittag beide Personen leblos mit Schussverletzungen auf. In der Wohnung wurden eine Schusswaffe und ein Abschiedsbrief gefunden und sichergestellt, teilte die Polizei mit. Die bisherigen Erkenntnissen deuteten auf Mord und Suizid hin. Durch die Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Obduktion angeordnet.