Chronik Mordalarm in Salzburg: Mann mit Stichverletzungen entdeckt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polizei ermittelt zu den Hintergründen Foto: APA (Webpic)

E in 33-Jähriger ist wegen des Verdachtes eines Tötungsdelikt in der Stadt Salzburg festgenommen worden. Wie die "Salzburger Nachrichten" in ihrer Donnerstagausgabe berichteten, wurde am Mittwoch in der Früh ein Mann mit fünf Messerstichen in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Parsch tot aufgefunden. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Salzburger an Stichverletzungen gestorben ist, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.