Taxifahrer verletzte sieben Menschen .

Ein Taxifahrer ist in Moskau in eine Menschengruppe gefahren und hat sieben Menschen verletzt. Der Fahrer habe offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, erklärte die Polizei am Samstag. Der Vorfall ereignete sich unweit des Roten Platzes. Der Fahrer wurde festgenommen.