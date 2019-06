74. GP-Sieg von Weltmeister Marc Marquez .

Marc Marquez feierte im MotoGP-Rennen in Montmelo seinen insgesamt 74. GP-Sieg. Der spanische WM-Leader siegte in Katalonien mit 2,6 Sek. Vorsprung vor Fabio Quartararo (FRA). In der WM liegt Marquez nun 37 Punkte vor Andrea Dovizioso (ITA). Aufreger des Tages war ein unbedachtes Manöver von Jorge Lorenzo.