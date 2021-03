Auftakt an Vinales - Kofler holt erstmals Punkt .

Der Saisonauftakt in der Motorrad-Königsklasse MotoGP ist zur Beute des spanischen Yamaha-Fahrers Maverick Vinales geworden. Auf den weiteren Podestplätzen beim Grand Prix von Katar in Lusail landeten am Sonntag der Franzose Johann Zarco (Pramac) und Pole-Mann Francesco Bagnaia auf Ducati. In der Moto3-Kategorie gelang Maximilian Kofler ebenfalls ein Auftakt nach Maß. Österreichs einziger Fahrer-Beitrag in der WM fuhr als 15. erstmals in seiner Karriere in die Punkteränge.