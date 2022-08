MotoGP Bagnaia sticht Vinales in Silverstone aus

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bagnaia feiert in Silverstone seinen vierten Saisonsieg Foto: APA/sda/Reuters

F rancesco Bagnaia hat in Silverstone dort angeknüpft, wo er in Assen vor der Sommerpause der MotoGP aufgehört hatte. Der Italiener entschied am Sonntag den Grand Prix von Großbritannien nach einem packenden Duell auf den Schlussrunden mit dem Spanier Maverick Vinales (+0,426 Sek.) für sich. Ducati stellte neben dem nun vierfachen Saisonsieger Bagnaia mit dem Australier Jack Miller einen weiteren Fahrer auf dem Podest.