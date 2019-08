Der italienische Ducati-Pilot fuhr am Freitag im ersten freien Training in 1:24,033 Min. die schnellste Rundenzeit vor dem WM-Führenden Marc Marquez (Honda/+0,185) sowie Maverick Vinales (Yamaha/+0,247). Schnellster KTM-Pilot auf dem trockenen Red Bull Ring in Spielberg war Johann Zarco (FRA/+0,637) als Achter.

Am Freitag-Nachmittag stehen in Spielberg in allen drei WM-Klassen sowie den Rahmenbewerben wie MotoE und dem Rookies Cup die zweiten Freien Trainings auf dem Programm. Am Samstag-Nachmittag werden nach einem FP3 auch die Qualifikationen für die Startaufstellungen der Rennen am Sonntag (MotoGP um 14.00 Uhr, live ServusTV) ausgetragen. Beim 11. vom 19 Saisonläufen werden über das Wochenende mehr als 200.000 Besucher an der Rennstrecke in der Obersteiermark erwartet.