Der Honda-Pilot feierte in Buriram im 15. Rennen seinen neunten Saisonsieg und eroberte den vierten Königsklassen-Titel in Serie, weil sein einziger Rivale Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) nur Vierter wurde.

Der 26-jährige Marquez, der nun bei insgesamt acht WM-Titeln hält, kann in den letzten vier Saisonrennen nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. In Thailand verhinderte er mit einem Überholmanöver in der letzten Runde den ersten MotoGP-Sieg des 20-jährigen Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) und feierte seinen 79. GP-Erfolg.