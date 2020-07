Der Rennstall des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters kündigte weitere Informationen an. Das Bike des Champions wurde bereits in die Box gebracht. Laut der MotoGP-Website sollte sich Marquez am Donnerstagnachmittag einem medizinischen Check an der Rennstrecke unterziehen, um grünes Licht für eine Teilnahme zu bekommen. Dem 27-Jährigen war am Dienstag in Barcelona eine Titanplatte im rechten Arm eingesetzt worden, um den Knochen zu stabilisieren.