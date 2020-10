Quartararos erster Verfolger in der Gesamtwertung, der Spanier Joan Mir (Suzuki), hatte es wie Saisonsieger Brad Binder (RSA/KTM/17.) nicht ins Q2 geschafft. Mir startet am Sonntag (MotoGP ab 14.00 Uhr/live Servus TV) als 14. nur aus der fünften Reihe.

Der Oberösterreicher Maximilian Kofler wird seinen 14. Grand-Prix in der Moto3-Klasse vom 30. Startplatz in Angriff nehmen. "Leider ist es mir nicht ganz gelungen, eine schnelle Runde in den 15 Minuten zu schaffen. Insgesamt war das Wochenende aber ganz okay und ich bin zuversichtlich für morgen", erklärte der KTM-Fahrer.