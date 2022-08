Einstieg ermöglicht Motor-Reglement steht: Formel-1-Weg für Audi, Porsche frei

Porsche steht vor dem Einstieg bei Red Bull Foto: APA/dpa/Reuters

D er Weg für einen möglichen Formel-1-Einstieg von Audi und Porsche wäre frei. Der Motorsport-Weltrat der FIA verabschiedete am Dienstag das von 2026 an geltende neue Motoren-Reglement. Dieses soll es "Neueinsteigern ermöglichen und attraktiv machen, auf einem wettbewerbsfähigen Niveau in den Sport einzusteigen", wie ein Kernaspekt in der Mitteilung genannt wurde.