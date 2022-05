Ducati-Pilot Bastianini gewinnt MotoGP-Rennen in Le Mans

Werbung

Der italienische Ducati-Pilot setzte sich in Le Mans in der MotoGP-Klasse vor seinem Markenkollegen, dem Australier Jack Miller, und dem Spanier Aleix Espargaro auf Aprilia durch. Bastianini verbesserte sich nach seinem dritten Saisonsieg in der WM-Wertung auf den dritten Platz. WM-Titelverteidiger Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) wurde Vierter und behielt die Gesamtführung.

Pole-Position-Mann Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) schied nach einem Sturz aus. Bester KTM-Pilot wurde wie zuletzt der Südafrikaner Brad Binder als Achter. Der Portugiese Miguel Oliveira schied nach einem Sturz aus.