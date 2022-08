Motorsport Audi macht Formel-1-Einstieg zur Saison 2026 offiziell

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Audi kommt als neuer Hersteller dazu Foto: APA/

A udi steigt mit Beginn der Saison 2026 als Motor-Hersteller in die Formel 1 ein. Das sagte Audi-Boss Markus Duesmann am Freitag vor dem Grand Prix in Spa-Francorchamps in Belgien.