Auer brennt auf DTM-Comeback - In Spa erstmals im BMW .

In Spa-Francorchamps finden am nächsten Wochenende die ersten beiden Läufe des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) statt. Für den Tiroler Lucas Auer kommt es dabei zum Comeback in der Rennserie. Sein Gefährt ist neu, doch die Motivation bei dem 25-Jährigen unverändert hoch. "Das geht aber sicher allen anderen Fahrern auch so. Wir alle wollen im Auto sitzen und Rennen fahren", sagte der BMW-Pilot.