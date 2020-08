Brünn-Sensationssieger Binder: "Auf dem Boden bleiben" .

Brünn-Sensationssieger Brad Binder hat vor den Heim-Auftritten von KTM in Spielberg vor zu großer Euphorie gewarnt. "Wir müssen beide Beine am Boden behalten", sagte der Südafrikaner am Donnerstag in der Fahrer-Pressekonferenz. Die vom Sieg ausgelöste Begeisterung in seiner Heimat sei "verrückt" gewesen. "Südafrikaner sind Riesen-Sportfans. Ich versuche alles, um sie weiter bei Laune zu halten."