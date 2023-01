Motorsport Dakar-Titelverteidiger Sunderland nach Unfall ausgeschieden

M otorrad-Titelverteidiger Sam Sunderland ist bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf der ersten Etappe nach einem Unfall verletzt ausgeschieden. Der britische Gasgas-Pilot kam am Neujahrstag laut Angaben des Veranstalters nach 52 Wertungskilometern zu Sturz, musste medizinisch behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus geflogen werden. Sunderland habe Rückenschmerzen, sei aber bei Bewusstsein und mobil.