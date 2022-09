Motorsport Deal geplatzt: Kein F1-Einstieg von Porsche mit Red Bull

Keine Zusammenarbeit zwischen Porsche und Red Bull Foto: APA/dpa

D ie Verhandlungen zwischen Porsche und Red Bull sind gescheitert. Einen Einstieg des deutschen Sportwagenherstellers in die Formel 1 zumindest mit dem derzeitigen Branchenführer zur Saison 2026 wird es nicht geben. "Beide Unternehmen sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Gespräche nicht weiter geführt werden", hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Beide Seiten konnten sich demnach nicht auf eine Kooperation einigen, die beide Lager zufrieden gestellt hätte.