Motorsport Finne Rovanperä jüngster Rallye-Weltmeister aller Zeiten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Champagner-Dusche für den Finnen Foto: APA/Reuters/sda

K alle Rovanperä hat sich am Sonntag in Neuseeland zum jüngsten Rallye-Weltmeister in der Geschichte dieses Motorsports gekrönt. Der Finne gewann einen Tag nach seinem 22. Geburtstag mit Co-Pilot Jonne Halttunen den WM-Lauf in dem Inselstaat auf der Südhalbkugel und sicherte sich damit zwei Rennen vor Saisonende den Titel. Der Toyota-Fahrer folgt als neuer Champion dem achtfachen Weltmeister Sebastien Ogier nach. Der Franzose war heuer nicht bei allen Rennen am Start.