Motorsport Ford soll ab 2026 Motorpartner von Red Bull werden

D er US-Autobauer Ford wird laut Medienberichten am Freitag bei der Team-Präsentation von Red Bull in New York eine Motorenpartnerschaft mit dem amtierenden Formel-1-Weltmeister ab 2026 bekannt geben. Italienische Medien hatten am Donnerstag nach einem offensichtlichen Embargobruch Einzelheiten bekannt gegeben. Die britische BBC berichtete, dass Ford einen Motor mitfinanzieren wird, der von Red Bull Powertrains am Hauptsitz in Milton Keynes entwickelt und hergestellt wird.