Motorsport Marquez muss nach MotoGP-Crash wegen Verletzung pausieren

Marquez kollidierte mit Oliveira Foto: APA/AFP

D er sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez muss nach seinem Crash beim Saisonauftakt in Portimao wegen einer Handverletzung zumindest ein Rennen pausieren. Der 30-jährige Spanier zog sich am Sonntag einen verschobenen Bruch der Basis des ersten Mittelhandknochens am Daumens der rechten Hand zu, wie sein Rennstall Honda nach einer Untersuchung in Spanien am Montag mitteilte. Marquez wurde bereits operiert und wird das zweite Saisonrennen in Argentinien verpassen.