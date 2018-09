Das geht aus dem provisorischen Rennkalender hervor, den der Internationale Motorrad-Verband (FIM) am Dienstag veröffentlicht hat. In der Königsklasse MotoGP finden 2019 erneut 19 WM-Rennen in unveränderter Reihenfolge statt. Der Auftakt geht eine Woche früher als heuer am 10. März in Katar in Szene.

Auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg steigt der elfte Saisonbewerb. Eine Woche davor wird in Brünn gefahren, der nächste Lauf zwei Wochen nach jenem in der Steiermark ist Silverstone. Abgeschlossen wird die WM am 17. November 2019 in Valencia.