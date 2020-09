Quartararo gewinnt Grand Prix von Katalonien .

Der Franzose Fabio Quartararo hat am Sonntag in Barcelona im Grand Prix von Katalonien seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP gefeiert. Der Yamaha-Pilot gewann vor den beiden Suzukis von Joan Mir und Alex Rins. Valentino Rossi auf Yamaha stürzte auf dem Weg zu seinem 200. MotoGP-Podestplatz, ebenfalls zu Sturz kamen die KTM-Piloten Pol Espargaro und Miguel Oliveira. Als bester KTM-Pilot wurde Brad Binder Elfter. Quartararo holte sich mit seinem Sieg die WM-Führung zurück.