Die Autos fädelten sich in der Boxengasse auf und wurden von Regenschirmen und Zelten abgedeckt. Auf dem Wetterradar kündigte sich unterdessen noch mehr Regen an. "Es regnet wie verrückt", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. "Ich bin noch nie so nass in einem Formel-1-Auto geworden", funkte Haas-Pilot Mick Schumacher an seine Box.