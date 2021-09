Downhillerin Höll siegt beim Weltcup-Finale .

Downhill-Mountainbikerin Valentina Höll hat beim Weltcup-Finale in Snowshoe im US-Bundesstaat West Virginia ihren ersten Weltcup-Sieg eingefahren. Die 19-jährige Salzburgerin gewann in 3:40,233 Minuten 4,617 Sekunden vor der Schweizerin Camille Balanche und 5,695 vor Marin Cabirou (FRA). Es war ihr insgesamt dritter Podestplatz in der Elite-Klasse.