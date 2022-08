Mountainbike Mitterwallner in Les Gets WM-Siebente im Cross Country

Mona Mitterwallner in Frankreich WM-Siebente im Cross Country/Archiv Foto: APA/EXPA/JFK

D ie Tirolerin Mona Mitterwallner hat am Sonntag bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Les Gets in Frankreich im Cross-Country-Rennen der Frauen Rang sieben belegt. Ihr Rückstand auf die siegreich gebliebene Vize-Europameisterin Pauline Ferrand Prevot betrug 4:24 Min. 1:35 Min. hinter der Französin holte die Schweizerin Jolanda Neff Silber, die drittplatzierte US-Amerikanerin Haley Batten hatte 2:13 Min. Rückstand. Das Männer-Rennen ist mit Startzeit 15.15 Uhr angesetzt.