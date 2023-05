Mountainbiker steckte in Tirol im Schnee fest

Der Fimberpass liegt in über 2.600 Meter Seehöhe und ist bei Mountainbikern sehr beliebt. Allerdings lässt die aktuelle Schneelage eine Querung des Passes nicht zu. Der 38-Jährige fuhr zunächst über die aufgeschobenen Wege des Skigebiets der Silvretta Arena in Richtung Gampenalpe und anschließend in Richtung der Talstation der Piz Val Gronda-Bahn. Im tiefen Schnee musste er aber schließlich aufgeben. Er wurde leicht unterkühlt per Helikopter geborgen und ins Tal geflogen.