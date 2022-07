Radsport Mountainbikerin Mitterwallner in Andorra Weltcup-Zweite

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mitterwallner fährt in Andorra auf das Podest Foto: APA/EXPA/JFK

M ountainbikerin Mona Mitterwallner hat am Sonntag eine staubige Mountainbike-Hitzeschlacht in der Höhenlage von Andorra als Zweite hervorragend gemeistert. Die Tirolerin mussten sich in Vallnord bei ihrem besten Weltcup-Ergebnis nur der überlegenen Niederländerin Anne Terpstra beugen. Auch Mitterwallners Landsfrau Laura Stigger zeigte sich im nicht ganz topbesetzten Cross-Country-Rennen mit Rang vier in starker Verfassung.