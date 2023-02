Werbung

Insgesamt wird Noth vier Tage in Wien bleiben, wie das Management der APA am Dienstag sagte. Anreisetermin ist der 15. Februar, die Abreise folgt dann am 18. Februar.

Noth erreichte vor allem mit seiner Rolle als Traummann "Mr. Big" in der Fernsehserie "Sex and the City" große Bekanntheit. Seine damaligen Co-Schauspielerinnen haben sich nach Vorwürfen von sexueller Belästigung allerdings von ihm distanziert.