Radsport Mühlberger gewinnt vierte Etappe der Tour of the Alps

Tagessieg für Gregor Mühlberger Foto: APA/AFP

R adprofi Gregor Mühlberger hat die vierte Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Der 29-jährige Niederösterreicher aus dem Bezirk Amstetten vom Team Movistar entschied am Donnerstag den Sprint einer am Ende dreiköpfigen Ausreißergruppe für sich und feierte damit den ersten rot-weiß-roten Tagessieg auf internationaler Ebene in diesem Jahr. Der Brite Tao Geoghegan Hart verteidigte von Rovereto nach Predazzo (152,9 km) als Tages-18. (+3:22 Min.) das Grüne Trikot des Gesamtführenden.