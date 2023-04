Müllberge in Stall: Anzeige gegen Vorarlberger Landwirt

Werbung

Auf dem Stallgelände, das laut dem Verein von den zuständigen Besitzern mittlerweile verkauft worden ist, würden auch Hunde in Zwingern und Kaninchen einzeln in Boxen gehalten. Besonders schlimm schaut es offenbar aber im und um den Kuhstall aus: In einem Güllesee beim Gebäude liegen Siloballen, Rinder stehen auf Müll und der Mist ist teilweise so hoch, dass sie auf Fensterhöhe sind, außerdem haben die Tiere schwere Kotplatten am Fell. Der VGT berichtet auch von Tieren mit eingefallenen Körpern, verformten Eutern und geröteten Hautstellen. Ein Video einer Anrainerin zeige ein totes Rind, das mit Kopf und Hals in Metallstangen festzustecken scheint und vermutlich so starb.

Nach Angaben des VGT gab es bereits vor einigen Wochen eine Kontrolle durch die Bezirkshauptmannschaft. Damals sei die Käfighaltung von einigen Hühnern bemängelt worden, diese Tiere hätten mittlerweile Auslauf. Die Situation der anderen Tiere sei aber "offensichtlich immer noch extrem heikel und keinesfalls gesetzeskonform".

Der Feldkircher Bezirkshauptmann Herbert Burtscher bestätigte in einer ersten kurzen Stellungnahme auf APA-Anfrage die Darstellung des VGT. Man habe den Hof am Mittwoch nochmals kontrolliert, Informationen zu den beschlossenen Maßnahmen sollten im Lauf des Nachmittags folgen.

FPÖ-Tierschutzsprecherin Nicole Hosp verlangte in einer Aussendung "volle Aufklärung über die Begleitumstände dieser offenkundigen Verstöße gegen die Tierhaltungsvorschriften, die umgehend eingestellt gehören." Es müsse klar sein, dass so etwas im Land keinesfalls toleriert werde.