Vorwurf der Industriespionage gegenüber Huawei .

Ein Entwicklerteam des Huawei-Forschungszentrums in München hat gegenüber der "Welt am Sonntag" schwere Vorwürfe gegen den chinesischen Konzern erhoben. Ein Manager soll IT-Spezialisten des Konzerns im März 2019 beauftragt haben, eine wichtige Software des Konkurrenten Cisco auszuforschen und sie auf unerlaubte Weise nachzubauen. Dem Zeitungsbericht zufolge könnte der Auftrag direkt aus dem Huawei-Hauptquartier in China gekommen sein.