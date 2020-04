In einer Billa-Filiale in Wien-Neubau konnte man am Montag fast den Eindruck gewinnen, das Einkaufen mit Maske sei bereits längst eingeübte Routine. Das Einhalten des Mindestabstands war insofern kein Problem, als zumindest am Vormittag recht wenig los war. Fast alle Kunden waren bereits beim Betreten des Supermarkts, wo gleich hinter dem Eingang eine Mitarbeiterin mit der desinfizierenden Reinigung der Einkaufskörbe beschäftigt war, mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet und fummelten während des Shoppings auch recht wenig daran herum.

Jene, die noch keine Maske hatten, konnten eine Dreierpackung zu je drei Euro erstehen. Wobei an den Kassen selbst noch Gratis-Exemplare per Zange überreicht wurden. Dort zeigte sich auch, wer schon Profi war und wer noch Anfänger. "Das Blaue außen oder innen?", fragte ein junger Mann eine Kassiererin, die prompt Auskunft gab: "Das Blaue außen."

Eine zwiespältige Bilanz in Sachen Masken-Pflicht offenbarte sich bei einem Einkauf am Montagvormittag in einer Billa-Filiale im niederösterreichischen Zwettl. Die Schutzgegenstände wurden - wie Rewe bereits in der Früh mitgeteilt hatte - nicht kostenlos verteilt, sondern verkauft. Angeboten wurde ein Dreierpack zum Preis von drei Euro. Um dieses zu erhalten, musste allerdings - quasi schutzlos - ein größerer Teil des Supermarktes durchquert werden, da die Masken nicht im Eingangsbereich, sondern erst an der Kassa ausgehändigt wurden.

Positiv registriert wurde, dass trotz der Hürde fast jeder Kunde schon beim Betreten der Filiale einen Mund-Nasen-Schutz trug. Im Trend lagen dabei selbst genähte Masken sowie Stofftücher.

Beim Hofer-Markt in Hof bei Salzburg wurden die Schutzmasken vor dem Eingang kostenlos verteilt. Die Ausgabe schien gut organisiert, es wurde auf Hygiene geachtet. Eine Mitarbeiterin, mit Schutzmaske und Schutzhandschuhen ausgestattet, holte eine Maske mit einer Zange aus einem bereitgestellten Einkaufswagen und händigte sie den Kunden aus. Als zweite Maßnahme wies sie den Einkäufer an, die Haltestange und den Haltegriff "seines" Einkaufswagens mit einer Küchenrolle und einem Desinfektionsspray zu desinfizieren. Die Utensilien waren in einem eigenen Gitterbehälter vor dem Eingang bereitgestellt.

Die Hofer-Mitarbeiterin erklärte jedem Kunden, was er oder sie zu machen hat. Die Leute folgten den Anweisungen während des Lokalaugenscheins ohne Widerrede. Auf mehreren Hinweistafeln wurde zudem über die Covid-19-Hygienemaßnahmen informiert. Im Lebensmittelmarkt herrschte reger Betrieb. Vor dem mit Milchprodukten gefüllten Kühlregal war das Abstandhalten von einem Meter nicht immer möglich.

In einem Intersparmarkt in Graz wurden am Eingang Masken gratis verteilt. Ein Mitarbeiter, der Handschuhe und Mundschutz trug, nahm sie einzeln aus der Packung und händigte sie den Einkaufenden aus. Die Kundenfrequenz war hoch, aber die Abstände wurden eingehalten.

Auch eine große Gärtnerei hatte geöffnet, dort herrschte Montagvormittag geradezu ein Ansturm auf die Pflanzen. Verkauft wurden nicht nur Frühlingsblüher, sondern auch Gemüsepflanzen und auch schon Sommerblumen. Auch hier trugen die meisten Masken, Abstandhalten wurde ebenfalls groß geschrieben.