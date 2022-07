Murenabgänge nach Unwettern in Tirol

Werbung

Am stärksten betroffen waren die Gemeinden Neustift und Fulpmes im Stubaital. In Fulpmes wurde am Samstagvormittag nach möglichen weiteren Verschütteten gesucht, weil Augenzeugen angegeben hatten, zwei Fahrzeuge im Bereich der Mure gesehen zu haben. Der Hubschrauber Libelle machte Suchflüge im Stubaital und den kleineren Seitentälern. Auch in Mieders, ebenfalls im Stubaital, gingen Muren ab. Wattens und Volders (beide Bezirk Innsbruck Land) waren ebenfalls stark von den Unwettern betroffen.

Die Stubaital-Bundesstraße musste in der Nacht für mehrere Stunden gesperrt werden, sie war am Samstagvormittag wieder einspurig befahrbar. Kleinere Brücken im Stubaital wurden weggerissen, auch Gebäude waren betroffen. Zur Höhe der Sachschäden war vorerst nichts bekannt, die Aufräumarbeiten dauerten am Samstag an.