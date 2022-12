Musiker vor Gericht Raufhandel-Prozess gegen RAF Camora

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Soll Würstel-Verkäufer krankenhausreif geschlagen haben Foto: APA/dpa-Zentralbild

W egen Raufhandels wird der Musiker RAF Camora am Freitag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen. Der Rapper soll gemeinsam mit zwei Bekannten im vergangenen Frühsommer den Angestellten eines Würstelstandes in der Leopoldstadt zusammengeschlagen haben, weil dieser ihnen kurz nach Mitternacht keine Hotdogs mehr kredenzen wollte. Nach wechselseitigen Beschimpfungen soll der Mann tätlich angegriffen, zu Boden geschlagen und über den Asphalt geschleift worden sein.