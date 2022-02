Mutter und Kind in Kärnten getötet - U-Haft verhängt

Am Mittwoch ist über eine 37 Jahre alte Rumänin, die am Samstag in Villach eine 43-jährige Villacherin und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto angefahren und getötet haben soll, die Untersuchungshaft verhängt worden. Das bestätigte der Sprecher des Landesgerichtes Klagenfurt, Christian Liebhauser-Karl, auf Anfrage der APA. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet demnach auf Mord.