Mutter und Kinder bei Unfall in Tirol schwer verletzt

Werbung

Ein 29-jähriger Autofahrer hatte zuvor laut Polizei verkehrsbedingt bremsen müssen. Die hinter ihm fahrende 34-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und lenkte das Auto daraufhin auf die Gegenfahrbahn, um einen Auffahrunfall abzuwenden. Dabei stieß sie gegen einen, von einer 57-jährigen Deutschen, gelenkten Pkw, hieß es.

Mutter und Kinder wurden in das Unfallkrankenhaus Salzburg, die Innsbrucker Klinik und das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Auch die anderen Beteiligten erlitten Verletzungen: Die 57-Jährige und ihr 58-jähriger Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Zell am See im Pinzgau gebracht, der 29-Jährige mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden bzw. Totalschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Jochberg und Kitzbühel, die Rettung samt drei Hubschraubern und die Polizei.