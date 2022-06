Mysteriöse Umstände Mindestens 20 Tote nach Feier in Bar in Südafrika

N ach einer Feier in einer Bar in der südafrikanischen Stadt East London sind mindestens 20 junge Menschen unter mysteriösen Umständen gestorben. Zunächst waren nach Behördenangaben vom Sonntag 17 Leichen in der informell betriebenen Bar in einem Township gefunden worden. "Drei Verletzte sind im Krankenhaus gestorben und zwei befinden sich noch in einem sehr kritischen Zustand", sagte später Weziwe Tikana-Gxothiwe, Leiterin des Sicherheitsdienstes der Provinzregierung.