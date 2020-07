Arsenal droht Saison ohne Europacup .

Arsenal droht eine Saison ohne Europacup-Teilnahme. Die "Gunners" verloren am Sonntag das 187. Nord-London-Derby bei Tottenham Hotspur mit 1:2 (1:1) und fielen in der Tabelle der englischen Premier League mit 50 Punkten auf Rang neun zurück. Tottenham mit Star-Trainer Jose Mourinho konnte dagegen mit 52 Zählern am Stadtrivalen vorbeiziehen.