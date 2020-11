"Die Empfehlung des Innenministers heute in der Früh war, die Innenstadt zu meiden und das gilt natürlich auch für uns und unsere Beschäftigten", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik am Dienstag zur APA. Der Branchenvertreter betreibt selbst ein Damenmodengeschäft im Zentrum der Stadt. Das heurige Jahr sei ein "Horrortrip der Extraklasse".

Der Handel werde die Geschäfte so lange zu lassen, wie es die Lage erfordere, sagte Trefelik. Auch mehrere Einkaufszentren in der Stadt haben ihre Pforten geschlossen. Der Handelsverband bittet die Konsumenten um Verständnis, die Sicherheit der Bevölkerung stehe an oberster Stelle.

The Mall" erklärte auf Facebook, das Shopping-Center bleibe "aufgrund der aktuellen Situation vorübergehend geschlossen". Die drei Security-Mitarbeiter vor dem Haupteingang hatten viel zutun, um zahlreiche Personen wieder wegzuschicken. Die meisten von ihnen haben Verständnis, andere würden dennoch gerne einkaufen gehen. Das Kaufhaus Gerngross schrieb, es folge der Empfehlung der Polizei und öffne daher erst am Mittwoch wieder. Auch das Kaufhaus Steffl in der Kärntner Straße, keinen Kilometer von den Tatorten entfernt, blieb zu. "Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern und Verletzten sowie deren Familien und Freunden", teilte die Betreibergesellschaft am Dienstag mit.

Die Handelsbranche ist heuer durch die coronabedingten Schließwochen und die eingetrübte Konsumstimmung ohnehin schon schwer gebeutelt. Ab heute gilt auch in Österreich ein Teil-Lockdown samt Ausgangsbeschränkungen in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr. "Es ist ein dermaßen schwieriges Jahr für alle Betriebe und Mitarbeiter. Da braucht man viel emotionale Stabilität, dass man hier durchkommt", räumte der Händler ein. Dass jetzt auch noch ein Anschlag dazu komme, bezeichnete Trefelik als "toxische Mischung".

Bei der Erste Bank bleiben den ganzen Dienstag folgenden Filialen geschlossen: Wallnerstraße, Graben, Kärntner Straße, Ringturm, Rennweg, Linke Wienzeile, Donau Zentrum, Wien Mitte, Riverside (Liesing) und Auhof Center. Die Selbstbedienungsfoyers sind in Betrieb, teilte das Geldhaus mit. Die Bank Austria lässt laut Website alle Filialen im ersten Bezirk geschlossen, die BAWAG jene in der Wipplinger Straße und in der Taborstraße.