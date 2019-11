UNO-Klimakonferenz findet im Dezember in Madrid statt .

Die diesjährigen Weltklimakonferenz wird nach der überraschenden Absage Chiles in Madrid ausgerichtet. Die UNO nahm das Angebot Spaniens an, als Ersatz für den ursprünglichen Veranstaltungsort Santiago de Chile einzuspringen, teilten die Vereinten Nationen am Freitag mit. Das Treffen soll nicht verschoben werden, sondern wie geplant vom 2. bis 13. Dezember stattfinden.