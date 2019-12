Graz untersagt E-Scooter auf Leihbasis .

Nach Diskussionen in den vergangenen Monaten haben der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und sein Stellvertreter Mario Eustacchio (FPÖ) einem kommerziellen E-Scooter-Verleihsystem in Graz eine Absage erteilt: Man wolle ein "Chaos wie in anderen Städten verhindern", hieß es. Verleihfirmen werden in der steirischen Landeshauptstadt keine Genehmigung erhalten.